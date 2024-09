Otto milioni per difendersi dalle frane

Quasi 8 milioni di euro per lavori di sistemazione di dissesti idrogeologici. "Con il “Bando Dissesti 2024“ Regione erogherà fondi per la valorizzazione dei territori montani lombardi attraverso la realizzazione di interventi e opere di difesa del suolo, di sistemazione di dissesti idrogeologici, anche su versanti, e di manutenzione straordinaria e regimazione idraulica del reticolo idrico minore". Lo ha annunciato nei giorni scorsi l’assessore della Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori dopo l’approvazione, da parte della Giunta, della delibera da lui proposta, di concerto con i colleghi Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile). E purtroppo di dissesti idreogeologici in Valtellina, in passato ma anche recentemente, ce ne sono stati parecchi.

"Ancora una volta – sottolinea l’assessore Sertori – Regione Lombardia è vicina ai suoi territori di montagna supportandone la valorizzazione e favorendone tutela e sicurezza; in questa ottica è necessario agire con interventi di ripristino di dissesti idrogeologici, specie a fronte delle criticità che hanno interessato diverse zone lombarde a causa di eventi estremi, e di difesa del suolo. Senza dimenticare il sostegno alla manutenzione straordinaria e alla regimazione idraulica del reticolo di competenza comunale". Destinatari della misura sono Comuni montani o parzialmente montani, Comunità montane, Province ed Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali.