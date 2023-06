Notte Iridata a Città: 100 anni dal primo campione del mondo italiano

C’è fermento in città per i preparativi della Notte Iridata di domani, dalle 19, in piazza della Vittoria. "Quest’anno – spiega il sindaco Raffaele Cucchi – celebriamo 100 anni dalla vittoria del primo italiano che ha conquistato il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada, Libero Ferrario, che nel 1923 a Zurigo ha indossato la maglia iridata. La nostra città ha fatto crescere ad oggi tre campioni mondiali di ciclismo… perché non parlare di Notte Iridata?". Il programma prevede l’alzabandiera e la partenza, alle 19, della tradizionale sfilata di 800 atleti delle associazioni sportive cittadine, con il Corpo Musicale Santo Stefano. Precederanno la sfilata 30 auto d’epoca.