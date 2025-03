Notte al Classico per tutti. I liceali sono protagonisti

Una notte al liceo Classico. Anche quest’anno il polo liceale Città di Sondrio partecipa all’XI edizione della notte nazionale del liceo Classico. L’evento è nato da un’idea del professor Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il liceo Classico "Gulli e Pennisi" di Acireale (Catania) e ora ricercatore di Filologia classica presso l’Università di Torino, ed è sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’associazione italiana di cultura classica.

La notte del liceo Classico si celebrerà venerdì 4 aprile, dalle 18 alle 24, in quasi 350 licei classici sparsi per il Paese. Ai licei italiani si uniscono 17 licei stranieri: i Paesi coinvolti sono Croazia, Francia (Île de la Réunion), Grecia, Turchia, Norvegia, Romania e Serbia. In quelle sei ore straordinarie, i licei Classici aderenti apriranno le loro porte alla cittadinanza e i giovani protagonisti si esibiranno in tutta una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica: maratone di lettura, recitazioni teatrali, concerti, dibattiti, presentazioni di volumi, incontri con gli autori, cortometraggi, cineforum, degustazioni a tema ispirate al mondo antico.

Poste Italiane ha deciso di dedicare un annullo filatelico all’evento, e tutti i licei aderenti potranno avere la loro cartolina personalizzata col nome del liceo. Un privilegio unico, da collezionisti.

La notte nazionale del liceo Classico è più che una festa, è un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, un puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua. Tutti assieme, in una Italia, e non solo, finalmente unita nell’ideale di difesa, promozione e salvaguardia delle nostre radici più autentiche, quelle della civiltà greco-romana. Nella scuola sondriese si sono formate generazioni di studenti che hanno raggiunto traguardi lavorativi notevoli.