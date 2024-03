Muri del silenzio. Scatti fotografici contro la violenza

Terza tappa del progetto “I Muri del Silenzio“, mostra fotografica itinerante a sostegno delle donne vittime di violenza ideato dalla fotografa Mjriam Bon e realizzato dall’atleta paralimpica Giusy Versace, come strumento di sensibilizzazione e denuncia verso ogni forma di omertà. Sono i muri di chi non vede o di chi fa finta di non vedere, di chi non sente perché non vuole sentire, i silenzi di chi non parla perché ha paura, perché si vergogna. L’installazione è composta da una serie di ritratti fotografici in bianco e nero colti nell’atto di coprirsi gli occhi, le orecchie e la bocca. Dall’otto al 24 marzo al centro commerciale Castano di Castano Primo (Milano).