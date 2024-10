Morto Pierluigi Tremonti, addio al farmacista fratello dell’ex ministro dell’Economia

Sondrio dice addio a Pierluigi Tremotni, “Lampadina” il suo soprannome, storico farmacista di via Dante e protagonista tra i più attivi, attenti e critici della vita cittadina. A lungo consigliere comunale, nel 1998 Tremonti fu anche candidato sindaco e dalle colonne del suo giornale “Alpes” non esitava a lanciare strali e considerazioni provocatorie, soprattutto su temi legati alla viabilità ma non solo. Per anni si occupò anche dello Sportello del cittadino dell’allora Asl, azienda sanitaria locale, portando alla luce svariati episodi di scarsa efficienza e di burocrazia-lumaca. Notissima la sua passione per auto e moto d’epoca, da fine collezionista vantava pure diversi esemplari- gioiello.

Fratello dell’ex ministro dell’Economia Giulio e di Angiola, artista, Pieruigi è sempre stato il più sondriese dei tre e domani alle 15 alla chiesa della Beata Vergine del Rosario la “sua” Sondrio si stringerà all’amatissima moglie Gabriella per l’ultimo saluto. Aveva 81 anni