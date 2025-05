Morto nella cava. Oggi il saluto a Paolo Vallan

Oggi alle 14.30, nella parrocchiale di Cino, l’ultimo saluto a Paolo Vallan, padre di tre figli, morto lunedì nella cava Cavada di Mantello, in un tragico incidente sul lavoro. A salutarlo ci sarà tutto il piccolo paese guidato da Basilio Lipari, amico e coetaneo dello sfortunato 58enne, finito nel grosso imbuto di un macchinario utilizzato per frantumare le pietre. Vallan con una pala spingeva i sassi sul fondo, quando ha perso l’equilibrio ed è finito nel frantoio, che non si è bloccato. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo.