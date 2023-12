Moreschi è “Re Panettone“. Incoronazione a Milano

Gran cosa, l’unanimità, specie se non è sospetta, come quella imposta dalle dittature, poco portate a prevedere il dissenso. Non è certo il caso della rassegna “Re Panettone“ che a Milano ancora un volta ha riunito un’armata di maestri dell’arte bianca chiamandoli ad esporre e presentare al pubblico i loro lievitati in versione natalizia. Non si trattava della prima edizione della kermesse creata da Stanislao Porzio. Ma in passato non si era mai vista una vittoria all’unanimità e senza discussioni di un solo pasticcere, talmente bravo da convincere ben due giurie. Anzi tre, perché stavolta, oltre a quelle tecniche composte da esperti, alla manifestazione organizzata nel weekend, c’era pure quella popolare. A sbancare è stato il chiavennasco Roberto Moreschi che si è aggiudicato il primo premio della giuria tecnica per la categoria "Panettone classico". Ma il titolare della “Roberto Pastry&Bakery" di Chiavenna“ si è visto assegnare il medesimo podio anche dalla giuria popolare. La sorpresa è stata quando sempre lui si è visto attribuire anche il podio più ambito per la voce “Dolce Lievitato Innovativo“. Roberto ha presentato un panettone all’albicocca e al fiore di finocchio selvatico che fa da base al dolce tipico della Val Chiavenna, appunto la torta “Fioretto“. Di qui l’emozione, divisa con la moglie Debora Contini che con lui gestisce l’attività avviata da papà Mario nel ’70 e aperta una decina di anni fa in via Cerletti, lungo la strada che da Chiavenna porta a Madesimo. Emozione che presto potrebbe andare ad aggiungersi a quella legata alla Coppa del Mondo del Panettone in programma l’anno prossimo a Milano: Roberto è già stato selezionato. Paolo Galliani