Mondiali rafting. Convocate tre “Indomite”

Le convocazioni parlano chiaro: la Valtellina è un vivaio straordinario di talenti per le discipline di acqua viva. Dal 30 giugno al 5 luglio la Slovenia ospiterà i Mondiali di Rafting e tra gli Azzurri in gara ci saranno quattro atleti della provincia di Sondrio tesserati Indomita Valtellina River, lo storico club di sport fluviali fondato oltre 30 anni fa da Benedetto Del Zoppo che ha portato in Valle gli Europei di Canoa, la Coppa del Mondo, i Mondiali 2014 e i Mondiali di Rafting 2023. A vestire la maglia azzurra della Nazionale in Slovenia, Giulia Bulanti (classe 2007) e Sara Folini (classe 2008), Femminile Under 19; Elamine Narjss (classe 2010), Under 19 Mix; Lorenzo Pensa (classe 2006), Under 23 maschile.

S.B.