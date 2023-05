Sondrio, minaccia e strattona un bambino di 5 anni alla scuola materna: denunciato e multato

Sondrio – Alla scuola materna, ha strattonato e minacciato un bambino di 5 anni davanti ai compagni di classe, intimandogli di non litigare più con sua figlia e facendo il gesto del dito sul collo, e successivamente indicandolo ad altri bambini per spingergli a tenerlo lontano. L’uomo, 40 anni di origine albanese, è stato denunciato per minacce aggravate avvenute a marzo 2021, e ora condannato a 800 euro di multa.

Il Tribunale di Sondrio ha inoltre condannato a un anno e 7 mesi di reclusione un uomo di 37 anni di origine colombiana, accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex convivente, costantemente umiliata e insultata, picchiata al punto da "rendere penose le sue condizioni di vita", e seguita anche in un luogo di cura dove lei periodicamente si recava. Infine condanna alla pena di 4 mesi di reclusione per un marocchino di 22 anni e un italiano di 27, accusato di violenza privata, che a luglio 2019 avevano cercato di entrare nel reparto di psichiatrie dell’ospedale di Sondrio, dover era ricoverata una loro conoscente, minacciando il personale infermieristico e danneggiando l’ingresso.