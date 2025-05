Minacce ai passanti che difendono il cane. A quel punto lui picchia pure i carabinieri

Alterato da alcol e sostanze, dopo essere stato rimproverato dai passanti per aver picchiato il cane che teneva al guinzaglio, aveva reagito con insulti e minacce. All’arrivo dei carabinieri, si è scagliato anche contro di loro, arrivando a ferirne uno. Così il trentacinquenne straniero, residente in provincia di Sondrio e regolare in Italia, è finito nei guai in piena piazza Garibaldi dove i carabinieri di Sondrio supportati da una volante della Polizia lo hanno bloccato.