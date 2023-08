Mezzo chilo di eroina: due finiscono in manette

Mezzo chilo di eroina nell’auto. Due gli arresti in Valtellina. Gli agenti della Polizia di Stato di Sondrio nel pomeriggio di martedì hanno tratto in arresto due soggetti per il reato di trasporto di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di osservazione, finalizzato al contrasto all’attività di spaccio nei boschi, gli uomini della squadra mobile sondriese hanno notato due soggetti sospetti sulla strada che conduce ad una delle note piazze di spaccio della Valtellina. All’atto del controllo, il passeggero, di origine marocchina, ha tentato di darsi alla fuga ma lo stesso è stato immediatamente bloccato dagli agenti della squadra mobile che hanno trovato addosso alla persona fermata un panetto di 502 grammi di eroina.