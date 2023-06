L’Aprica piange Maurizio Bosoni, l’uomo che cambiò lo sci e fu protagonista del rilancio turistico

Aprica (Sondrio) – È morto a 84 anni Maurizio Bosoni, icona dell’Aprica, di cui è stato stimato sindaco e imprenditore, direttore tecnico della Coscuna negli anni ’80, ideatore della Supertecnica che ha reso famosa in tutto il mondo l’immagine dei maestri di sci italiani.

La Valtellina piange un suo protagonista di primo piano nel campo dello sviluppo turistico. Sotto la sua guida, inoltre, si sono formati formidabili interpreti della tecnica con un gruppo di istruttori nazionali che faranno parte per sempre della storia nazionale.

Perché assieme a loro Maurizio Bosoni costruì una progressione tecnica, quella che oggi è suddivisa in livelli, che conquistò tutte le scuole del mondo all’Interski di St. Anton dell’84. Un gruppo tecnico costituito da figure come Gianni Poncet, Giuliano Vitton e Dorino Bettineschi e altri con dimostratori altrettanto noti nell’ambiente dell’eccellenza sciistica Amsi come Aldo Ghislandi e Achille Cattaneo.

Il ricordo di Gianni Poncet - rilasciato in queste ore alla rivista specializzata "Sciare" - che unitamente a Bosoni ha vissuto in prima persona quell’epoca magica: “È proprio così, un periodo storico indimenticabile. Maurizio fu capace di ereditare le redini della tecnica da Hubert Fink sapendo dare continuità all’evoluzione della tecnica, perché riuscì a individuare quali fossero i punti fondamentali da sviluppare per la crescita tecnica degli allievi. E così pure per insegnare ai futuri maestri ai corsi di formazione una professione cui andare fieri e orgogliosi. Oggi naturalmente ci sono altri professionisti, ma il suo nome non potrà mai essere dimenticato e per questo mi sento fortunato di essere stato suo compagno di lavoro in quegli anni".

Al cordoglio di tantissimi amici si è unita l’Amsi per voce del suo presidente Maurizio Bonelli con una nota divulgata su web e social. I funerali dell'ex primo cittadino e sportivo di alto livello si celebreranno domani martedì 13 giugno alle 10 nel Santuario di Maria Ausiliatrice, di Aprica, in Valtellina, dove risiedeva e dove la salma giungerà da Corso Roma 88 alle 9.30 per la recita del Santo Rosario. Oggi l'adorato figlio Gianmarco ne ha dato notizia sui social.