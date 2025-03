Marijuana da 80 cent al grammo a 10 euro

SONDRIOLa droga era chiamata in codice "Fazat", termine tunisino per alludere in modo generico allo stupefacente e veniva venduta dai sodali, che utilizzavano pseudonimi per non rivelare l’identità. Hashish e marijuana passavano dal costare 80 centesimi al grammo in Marocco, ai 4 euro al grammo a cui l’acquistavano i pusher che poi diventavano 10 da sborsare per l’acquirente finale.L’operazione è stata invece chiamata significativamente "Restart 2024", ripartenza 2024, perché ha preso avvio l’estate scorsa a pochi mesi di distanza dalla precedente chiamata "Aprés ski" in cui la Polizia di Stato di Sondrio eseguì 12 misure cautelari a Livigno, Torino e a Rimini nei confronti di un gruppo criminale che inondava di droga la Valtellina, in particolare l’Alta Valle dove la cocaina veniva venduta davanti a neonati e ordinata attraverso un latitante appartenente alla potente mafia albanese di Scutari. "Restart rappresenta proprio la prosecuzione di quell’indagine, nel solco della costante attività della Polizia nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in provincia di Sondrio – conferma il Commissario Francesco Castaldo, capo della Squadra Mobile – Non nascondo l’emozione anche perché questa è la prima operazione di così grande calibro da che mi sono insediato". L’esecuzione delle misure cautelari, delle contestuali perquisizioni e di un mandato d’arresto europeo, che ha richiesto l’impiego di circa 90 operanti di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato, è avvenuta contestualmente nei territori della Valtellina, nell’hinterland milanese e negli ambiti di Varese e Savona, con la collaborazione di più Squadre Mobili (Milano, Varese, Savona), oltre all’ausilio della Polizia di Frontiera di Tirano e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia. Oltre al plauso del questore di Sondrio, Sabato Riccio, la brillante operazione "Restart 2024" e l’egregio lavoro svolto dalla Polizia di Stato sono stati salutati con favore dalla politica, a partire dalla Lega ad Azione al circolo di Sondrio di Fratelli d’Italia.Sara Baldini