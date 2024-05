Mariano Carrara. In scena volti e corpi sinuosi

Chiuderà domenica prossima la mostra del maestro Mariano Carrara, bergamasco di Credaro, allestita nel palazzo comunale che per l’occasione sarà visitabile. La miscellanea del Maestro Carrara, porta in scena i suoi volti, corpi sinuosi, un intrigante tributo alla pop art e incredibili vetri, nati dalla 20ennale esperienza lavorativa a Murano che lo rendono uno dei più grandi artisti italiani in questo specifico settore. A fare da cornice alle opere del Maestro le sale affrescate del 700esco Palazzo Bargnani Dandolo, al primo Piano, dove l’arte antica e moderna va a fondersi con lo stile contemporaneo dell’artista.