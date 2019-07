Valfurva, 18 luglio 2019 - L'alpinista di Valfurva Marco Confortola ha conquistato il suo undicesimo 8000. Insieme ad Ali Durani e Sergi Mingote questa mattina, giovedì 18 luglio, ha toccato la vetta del Gasherbrum II. Sono arrivati in cima, a 8045 metri, verso le 3.30 del mattino, ora italiana. Al momento il gruppo è in discesa e ha già superato il terzo campo in direzione di campo 2 (6400 metri), dove finalmente si fermerà a riposare.

Per Marco Confortola è l’undicesimo 8000 conquistato. Data la buona forma fisica dimostrata durante la salita e il tentativo fatto sabato scorso sul Gasherbrum I, chissà se vorrà nei prossimi giorni, dopo aver ripreso le forze, tentare di mettersi in tasca anche il dodicesimo.