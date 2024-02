Mappe antiche in mostra per conoscere due terre

Città, fiumi, montagne. Il ritratto di Bergamo e Brescia prende forma nelle mappe opera del corografo Cristoforo Sorte della Repubblica di Venezia. Due opere del ‘500 restaurate e ora esposte nella mostra al palazzo del Podestà di Bergamo, “Le Mura nella Storia: Tesori di una città fortezza del Rinascimento“. Il Museo delle Storie di Bergamo ha organizzato una serie di incontri sulle opere, ripercorrendone origini, usi e conservazione. Il primo appuntamento è in programma giovedì 1 febbraio alle 17,30 al Palazzo del Podestà con il titolo “Storia e restauro di due esemplari unici: Le carte del Bergamasco e del Bresciano di Cristoforo Sorte“. Le Carte, due esemplari di mappe di grande formato, dipingono con dovizia di particolari la geografia dei territori di Bergamo e Brescia sul finire del XVI secolo. Un lavoro di millimetrica precisione oggi visibile in mostra grazie all’esposizione delle opere, restituite al pubblico anche attraverso due postazioni multimediali che consentono di esplorare la “fisica“ dei territori, realizzate con il contributo del Gruppo Orobico 1 Distretto Rotary 2042 e Rotary Foundation. Le Carte, provenienti dal Palazzo Ducale di Venezia (per la prima volta nella storia hanno lasciato la Laguna) e appartenenti alla collezione privata della famiglia Donà delle Rose, sono state restaurate per consentire di godere dei due tesori in tutta la loro bellezza. Il lavoro di restauro sarà raccontato in conferenza dalla restauratrice Francesca Olmo, introdotta dal contributo storico di Nicholas Fiorina, curatore della mostra insieme a Roberta frigeni, direttore scientifico del Museo delle Storie di Bergamo, che modererà l’incontro.

Michele Andreucci