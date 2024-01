Mandelli e Biggio al The space

Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio in sala con gli spettatori il prossimo 26 gennaio al The space cinema di Cerro Maggiore. I due protagonisti de "I soliti idioti 3", presenteranno il film previsto in uscita domani. Saranno presenti al multisala di Cerro per la promozione venerdì 26 gennaio in Sala 1 alle 21.15. Nel film tutti i loro personaggi più iconici, e più attuali che mai, da Ruggero De Ceglie e il vessato figlio Gianluca, ai moralisti Giampietro e Marialuce, dagli "zarri" Patrick e Alexio, fino al metallaro Sebastiano alle prese con la sfiancante postina Gisella. Immancabili, i drammi amorosi della coppia Fabio e Fabio.