Mancano manager in provincia Nasce un corso per formarli

LECCO

Promossi a pieni voti, sia in matematica, sia in ecologia. Sono gli studenti del Badoni di Lecco, in gara a Matematica senza frontiere e all’High school mobility challenge. Alle gare nazionali di Matematica, una sorta di Giochi senza frontiere di numeri e formule, hanno partecipato gli studenti di 12 classi: l’hanno spuntata su tutti i ragazzi e le ragazze di 3Bi del corso di informatica, seguiti da Gennaro Franco e di 3Bmm di meccanica del professore Saulo Sangalli. "Il risultato è motivo di orgoglio per tutta la scuola e gratifica il lavoro svolto all’interno del coordinamento di matematica, perchè la vittoria di sezioni diverse, seguite da colleghi differenti, è la prova dell’armonia e della collaborazione oltre che della capacità di lavorare con obiettivi comuni", è il commento dei professori, che hanno dimostrato che il tutto è superiore alla somma dei pari. Pure gli studenti, allenati dalla veterana Anna Boghi, sono entusiasti: "È stata davvero una sfida emozionante e avvincente; insieme siamo riusciti a superarla con successo. Ci siamo esercitati molto, abbiamo dedicato alcune ore di lezione a discutere strategie, a risolvere esercizi insieme e a mettere alla prova le nostre abilità. Ci siamo sostenuti l’un l’altro, incoraggiandoci per poter dare il massimo e provare a vincere la gara". I ragazzi del Badoni fanno scuola anche all’High school mobility, una campagna di mobilità sostenibile tra studenti e docenti delle scuole lecchesi per spostamenti sostenibili tra casa e scuola e durante il tempo libero. A primeggiare sono stati i ragazzi del Green team della 3B del liceo delle Scienze applicate e della prima CMM. D.D.S.