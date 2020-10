Sondrio, 2 ottobre 2020 - Valtellina e Valchiavenna investite dal maltempo: pioggia battente sul fondovalle, torrenti e fiumi ingrossati, neve in quota e temperature in discesa sull'intero territorio provinciale.

Chiuse la strada, in Valmalenco, che dalla località San Giusepppe porta a Chiareggio e quella che da Bormio conduce al passo del Gavia fra le località di Sant'Antonio e Santa Caterina, nel territorio comunale di Valfurva. Non si segnalano, al momento, frane e allagamenti di rilievo, mentre la Polstrada del Comando provinciale di Sondrio raccomanda la massima prudenza agli utenti delle strade per la possibile formazione di grosse pozze d'acqua sull'asfalto.