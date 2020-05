Livigno (Sondrio), 11 maggio 2020 - Livigno apre gli impianti sportivi e aspetta i suoi big. La località dell’Alta Valtellina prova a dare un calcio al Covid-19 e, aprendo le sue strutture, a ripartire di slancio senza farsi travolgere da una crisi economica che, sicuramente, si farà sentire sul comparto turistico italiano ma ancor più su quello livignasco, abituato tra l’altro a trarre parecchio profitto dal flusso di stranieri.

Ma Livigno è quasi sempre un passo avanti a tutte le altre località turistiche, valtellinesi ma non solo, e continuerà a puntare sul fortunato binomio tra sport e turismo. Una liaison che ha dato parecchi frutti in un recente passato, grazie anche alla caparbietà dell’Apt guidata da Luca Moretti, e che ne darà anche in futuro. Dopo l’ordinanza della Regione Lombardia, la numero 541 del 7 maggio 2020, Livigno ha finalmente visto un piccolo spiraglio per abbozzare un primo rilancio turistico e ci si è buttata riaprendo gli impianti, i centri e siti sportivi nei quali è possibile praticare sport individuali. A Livigno è ora possibile ritornare a praticare gli sport individuali all’aria aperta: atletica, ciclismo, corsa, tennis, mountainbike, escursionismo, equitazione, golf, tiro con l’arco, tiro a segno, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, arrampicata sportiva... E così Livigno, autentico “campo sportivo“ naturale, apre man mano i propri impianti, a cominciare dalla sua performante pista d’atletica, inaugurata l’anno scorso, apprezzatissima sia dai professionisti sia dagli appassionati per effettuare allenamenti in “altura”. E a breve sarà possibile vedere alcuni big dell’atletica visto che Livigno ha firmato con la Fidal un accordo per gli stage ufficiali degli atleti azzurri.

La perla dell’Alta Valtellina è pronta ad ospitare i “suoi” atleti tra i quali la regina mondiale del biathlon Dorothea Wierer e la dominatrice dello snowboard cross Michela Moioli. "Non vedo l’ora di ritornare a Livigno – ha detto “Miky”-, una località meravigliosa nella quale mi alleno sempre con grande profitto, grazie alle ottime strutture presenti. Livigno è per me una seconda casa, mi piace l’ambiente, la gente e… il cibo. Le specialità locali sono buonissime, poi ci sono piste ciclabili, palestre e quanto altro per smaltire… Mi manca Livigno, spero di poterci andare prestissimo". La piscina di Aquagranda potrebbe aprire e ospitare gli allenamenti in altura della Dea Federica Pellegrini, ora in allenamento a Verona ma testimonial e assidua frequentatrice di Livigno insieme agli altri azzurri della nazionale di nuoto. È aperta, da pochi giorni, ed agibile anche l’apprezzata pista ciclabile, praticamente pianeggiante, adatta agli allenamenti di atleti o semplici sportivi.