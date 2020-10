Livigno (Sondrio), 19 ottobre 2020 - Un parrocchiano e membro del Consiglio economico della Parrocchia S. Maria da più di 35 anni, Davide Mottini, ha scritto una “lettera aperta“ al vescovo, Oscar Cantoni, per esprimere "meraviglia, come tutti, alla notizia della decisione di trasferire il parroco don Longhini. All’inizio, per molti, si è trattato di stupore. Si è aggiunto dispiacere, preoccupazione e rabbia. È vero che ci siamo purtroppo abituati, negli anni, a questi incomprensibili trasferimenti, ma in questo periodo storico è, a mio avviso, ancor più inopportuno. Don Giuseppe fa parte della nostra comunità 10 anni e la sua attenzione verso tutti, la capacità di affrontare le difficoltà e la pratica assidua delle funzioni sono forti segnali della sua vicinanza alle famiglie. In questo periodo di malattia, di forzata lontananza e di paura ciò che di meno abbiamo bisogno, come comunità, è un cambiamento simile a quello che sta avvenendo".

