Liti e risse: colpa degli eccessi di alcol

Il passaggio dal vecchio al nuovo anno ha fatto segnare un dato singolare: le aggressioni hanno superato le intossicazioni etiliche, sebbene l’alcol, o meglio l’abuso di alcol, c’entri sempre. La prima richiesta d’intervento è partita dalla Valchiavenna, quando era ancora il 31 e ha coinvolto una giovane donna in vicolo dei Mini a Chiavenna, altre aggressioni si sono verificate poco dopo i botti di mezzanotte (senza feriti, almeno quelli) anche a Madesimo, Sondrio, Aprica e Gerola Alta. Una raffica di “intemperanze” che ha tenuto sotto pressione i soccorritori e le forze dell’ordine tutta la notte. Fortunatamente non si sono registrati casi gravi, resta il fatto che si è in presenza di un fenomeno da monitorare. È degenerata in una rissa vera e propria una lite tra tre giovanissimi, due ventenni e un minore di 17 anni, in località Bucellina in Valdisotto. Troppo alcol e futili motivi hanno richiesto comunque l’intervento dei sanitari che hanno portato anche al ricovero in codice giallo di due dei tre litiganti. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Tirano che hanno ricostruiti i fatti.

S.B.