Lezione di europeismo ai liceali

I liceali sondriesi a scuola di europeismo col progetto "introduzione alla progettazione europea" promossa anche da Banca Popolare di Sondrio. Le lezioni, curate da due "europrogettisti" operanti nella sede di Bruxelles, si sono sviluppate su quattro moduli formativi: dapprima un’introduzione teorica sull’Unione Europea, dalla sua nascita fino ad oggi, sul ruolo delle istituzioni e delle priorità europee, sul quadro finanziario dell’UE e sulle modalità di accesso ai fondi pubblici. Successivamente si è passati ad un secondo appuntamento dedicato all’approfondimento del programma Erasmus+ con un focus sulle opportunità che esso offre per la mobilità dei giovani e infine le ultime due lezioni pratiche nelle quali gli studenti del liceo Classico, Scientifico, Linguistico ed Economico-Sociale si sono messi in gioco, scrivendo un vero e proprio progetto europeo. "La BPS è lieta di aver fattivamente contributo al corso di "introduzione alla progettazione europea", tenuto dal Gruppo Europeo di Interesse Economico Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE-GEIE) e conclusosi la settimana scorsa – dice in una nota la BPS di Sondrio -. Grande entusiasmo per l’iniziativa è stato espresso sia dai partecipanti del Polo liceale sia dai docenti di CBE, che hanno trovato un gruppo molto motivato e un istituto scolastico lungimirante all’educazione anche civica dei propri studenti". F.D’E.