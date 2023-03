Le foto shock della pandemia in mostra a Villa Mirabello

Una collezione di scatti fotografici inediti e toccanti, realizzati durante gli anni più tragici della pandemia da tre medici dell’Ospedale di Varese. Sono le foto protagoniste dalla mostra "Intensive Care Shots, Pandemia 2020-2022" in esposizione a Villa Mirabello a Varese a partire da sabato 18 marzo, quando si terrà l’inaugurazione. L’occasione è la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, a tre anni dallo scoppio della pandemia. Gli anestesisti rianimatori Silvio Zerbi, Davide Maraggia ed Alessandro De Martino hanno immortalato quanto vissuto nelle terapie intensive dell’Ospedale di Circolo di Varese catturando momenti di ordinaria straordinarietà: attimi di lotta, di difficoltà e di sconforto alternati a lavoro di squadra e generosità che hanno permesso di curare oltre 500 pazienti critici Covid positivi. "Varese attraverso questa mostra vuole ricordare con immensa gratitudine chi in quei giorni compiva ogni genere di sforzo per prendersi cura delle persone colpite dal Covid", commenta il sindaco Davide Galimberti: la mostra è stata promossa dall’amministrazione comunale, e sarà visitabile fino al 29 marzo. "Una battaglia per la vita alla quale nessuno era preparato ma dalla quale nessuno si tirò indietro - dice ricordando quei momenti il dottor Silvio Zerbi - Intensive Care Shots racconta questo, parla di abnegazione e di resilienza, di successi e di fallimenti, onora la memoria di chi non ce l’ha fatta e rende omaggio a chi il virus l’ha combattuto in prima linea, persone normali che hanno fatto cose straordinarie". In occasione dell’inaugurazione sabato mattina porteranno le proprie testimonianze dirette medici e infermieri, e con loro anche uno dei pazienti della terapia intensiva.

Lorenzo Crespi