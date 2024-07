L’Aquagranda ospita il ritiro del Palermo

Il paese si sta colorando di rosanero. È iniziato infatti domenica, con il primo allenamento in quota, il ritiro precampionato del nuovo ed ambizioso Palermo allenato da Davide Dionisi che rimarrà nel Piccolo Tibet valtellinese fino al 20 luglio per preparare al meglio la stagione. E i primi tifosi sono già arrivati nella perla dell’Alta Valtellina. E anche Livigno, con lo splendido campo da gioco di Aquagranda che lo scorso anno ha ospitato la Sampdoria di Pirlo, ha deciso di puntare anche sul calcio professionistico per veicolare al meglio l’immagine di una località con grandissima vocazione sportiva, a 360° e per tutte le stagioni. Livigno, infatti, organizza ritiri e camp di diverse discipline sportive, da quelle invernali, sci e snowboard, a quelle estive, dal ciclismo, al volley, al basket, al nuoto e quindi anche al calcio.

Una stazione turistica che, grazie alla lungimiranza di Apt Livigno e a grandi investimenti sulle strutture, ha saputo entrare tra le località top italiane per quel che riguarda i ritiri estivi. E la scelta del Palermo non è affatto casuale (mai lo è soprattutto a Livigno). Il club rosanero, pronto a provare a ritornare in A, è una delle squadre più seguite in Italia, almeno in B, e fa parte della grande famiglia del Manchester City (il proprietario è lo stesso ed è lo sceicco Mansur). E questo potrebbe voler dire avere molte prospettive per una località cool come Livigno. Il Palermo si allenerà sul campo di Aquagranda e nelle splendide strutture del centro sportivo di preparazione olimpica, ogni giorno, al mattino dalle 9 e al pomeriggio dalle 16. Due le amichevoli previste: il 13 luglio contro una rappresentativa valtellinese e il 17 luglio contro una squadra ancora da definire.