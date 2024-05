La Settimana dei beni culturali ecclesiastici

Prende il via questo weekend e proseguirà anche il prossimo la Settimana nazionale dei beni culturali ecclesiastici. Un’occasione per conoscere chiese ed edifici, musei e itinerari di cammino ispirati da motivi di natura religiosa. Anche Varese aderisce con aperture straordinarie e visite guidate a luoghi di culto e altri siti non sempre visitabili, grazie al presidio di volontari che accompagnano i partecipanti. Nel capoluogo sono 4 le chiese coinvolte: Santa Maria della Gioia, San Massimiliano Kolbe, Sant’Antonio abate alla Motta e San Martino di Tours. L’iniziativa tocca anche il Sacro Monte con la XIII cappella visitabile a vetri aperti.