La Nostra Famiglia. I genitori ripartono dall’associazione

Nuova vita per i genitori de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, che si sono ricostituiti ufficialmente in associazione per sostenere le persone con disabilità. È successo a Villa Parravicino Sossnowsky, in provincia di Como, messa a disposizione dai proprietari, alla presenza di un centinaio di rappresentanti di realtà, categorie professionali e istituzioni del territorio: durante la serata sono stati raccolti fondi grazie anche alla Fondazione Cicci Galimberti. Tra gli ospiti anche l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi.