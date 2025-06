La due giorni dedicata a Bormolini

È proprio vero che chi "vive per gli altri non muore mai" e l’unico modo per non dimenticare le persone meritevoli è ricordarle degnamente. Così il gruppo Alpini di Albosaggia, con l’amministrazione comunale e le associazioni presenti sul territorio, ha organizzato per sabato 21 e domenica 22 giugno il Memorial Dario Bormolini (nella foto): un’iniziativa in memoria di una figura di grande rilievo nel volontariato locale e storico capogruppo delle penne nere di Albosaggia, scomparso lo scorso anno. Il suo ricordo è ancora vivissimo in tutta la comunità e per questo, in modo spontaneo, nei mesi scorsi è nata la volontà di organizzare una manifestazione su due giorni nel ricordo e nei valori che Dario ha lasciato in eredità. Con questo spirito di servizio, senso di comunità e amore per il territorio, nasce la Giornata del Volontariato in programma sabato 21. L’appuntamento è alle 9 davanti al municipio, l’invito a partecipare è aperto a tutti, per una grande iniziativa di pulizia ecologica del paese con raccolta rifiuti. In serata, alle 20.30, è in programma il concerto d’organo con il maestro organista del Vaticano Paradell Solé alla parrocchia di Santa Caterina.

Domenica 22 la giornata istituzionale, protagoniste le penne nere. Appuntamento sul sagrato della chiesa parrocchiale di Santa Caterina, con ammassamento alle 9.30. Alle 10.30 ci sarà la Santa Messa celebrata dal prevosto Francesco Abbiati e, a seguire, la sfilata verso piazza V Alpini accompagnata dal corpo musicale di Albosaggia. Poi l’alzabandiera con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti e discorsi ufficiali. Alle 13 aperitivo e pranzo nella palestra al campus scolastico in via Coltra. Nel pomeriggio tutti insieme ricordando Dario. Per prenotare il pranzo: albosaggia.valtellinese@ana.it.