La campionessa: "Ora vivo la montagna senza più frenesia"

Deborah Compagnoni e il suo nuovo rapporto con la montagna. Eraldo Meraldi, prima del dibattito, ha proiettato un suo filmato di pochi minuti, in assoluta anteprima, con bellissime immagini inedite di Deborah Compagnoni: da quando piccolissima sciava con i genitori Adele e Giorgio, a quando è cresciuta ed è diventata la campionessa planetaria che tutti conoscono nello sci alpino, quella capace di vincere ori a Olimpiadi e Mondiali e di vincere a ripetizione in Coppa del Mondo. Ma nel filmato c’è anche una Debby inedita, quella che oggi pratica lo scialpinismo, uno sport che prevede ascesa e poi discesa e che calza a pennello per un’atleta e una donna come lei. "Da atleta ho dovuto "combattere", diciamo così, con le lancette del cronometro – ha ricordato Deborah Compagnoni -. Lo sci, il mio sport, me lo ha imposto. Ora mi dedico allo scialpinismo e riesco a vivere la montagna in maniera più slow, senza frenesia, godendomi dei momenti speciali. È un altro approccio nei confronti della montagna, vivo emozioni anche scalando in parete".