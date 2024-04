La buona notizia per i frontalieri. Più sicura la strada verso il Maloja

Una serie di lavori che renderanno più sicura la strada del Maloja. Buone notizie per l’esercito di frontalieri, per lo più provenienti dalla Valchiavenna, che ogni mattina o ogni settimana si recano a lavorare a Sankt Moritz o in altre località dell’Engadina, transitando appunto per il Passo del Maloja.

Non più tardi di un mese fa, il tratto stradale compreso tra Plaun da Lej e Sils Maria è stato chiuso per rimuovere un masso di enormi dimensioni staccatosi dalla montagna. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma la caduta di massi di grandi dimensioni non è affatto una rarità e per questo le autorità cantonali elvetiche, da tempo, hanno deciso di intervenire per rendere il tratto più sicuro. È recente la notizia dell’avvio della procedura per prevedere poi lavori di “correzione“ della strada del Maloja, tratto Silvaplana-Plaun da Lej, con due interventi del costo complessivo di 310 milioni di franchi.

La strada del Maloja è l’unico collegamento viario tra l’Engadina Alta e la Bregaglia ed è un’importante via di comunicazione che collega Italia ed Engadina attraverso Chiavenna.

"Il tratto tra il raccordo Sils Föglias e Plaun da Lej è minacciato da pericoli naturali sia in estate sia in inverno – dicono le autorità svizzere – Le misure di protezione puntuali aumentano sì la sicurezza ma non possono sempre impedire una chiusura della strada. Già nel 2021 è stato elaborato un progetto generale che prevedeva una galleria con scavo tradizionale per aumentare la sicurezza su questo tratto. L’Ufficio Tecnico Cantonale ha elaborato un progetto che di fatto prolunga la galleria in direzione di Plaun da Lej fino a una lunghezza complessiva di 2,7 chilometri. Con il nuovo tracciato, la strada esistente potrebbe essere utilizzata come collegamento attrattivo del traffico non motorizzato".

Il secondo progetto riguarda la strada tra il raccordo Sils Föglias e la rotonda di Silvaplana. "In quel tratto la strada del Maloja si trova in cattivo stato. Inoltre essendo larga 5-6 metri non rispetta più le esigenze di sicurezza. Gli interventi su due chilometri prevedono diversi ampliamenti delle curve e una corsia ciclabile in ciascun senso di marcia".