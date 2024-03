Kant e il sublime. Una serata con la filosofia

Filosofia in riva al lago di Como a Bellano. Martedì 12 marzo, alle 21 in sala civica di via Marinai d’Italia, la professoressa Maria Luisa Montagna parla di filosofia, Kant e il sublime nella “Critica del giudizio“. L’ingresso è libero e gratuito. L’appuntamento divulgativo rientra nell’ambito della rassegna culturale Serate DiMartedì. La professoressa Maria Luisa Montagna (nella foto), laureata in filosofia e docente dal 1986, è stata per sei anni dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo statale di Bellano, mentre attualmente è preside al liceo Alessandro Manzoni, dove tra l’altro aveva anche insegnato dal 1992 al 2014.