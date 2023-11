Iseo in festa per l’olio. Tra i prodotti tipici pure salame e sardine

Lago d’Iseo in festa per l’olio e in particolare per quello di Monte Isola, nonostante quest’anno la produzione sia diminuita. Domenica 26 novembre il Comune invita al mercatino dei prodotti locali: dall’olio al salame passando per le sardine, che sono i tre simboli del paese. Inizio alle 14; alle 16 una tavola rotonda con Oscar Farinetti (nella foto). Infine bruschettata per tutti. Sarà anche premiato il migliore olio dell’isola. Occasione dunque per visitare la bellissima isola bresciana e per assaggiare quanto di più buono e nostrano offra.