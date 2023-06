Installazione d'arte a Treviglio: Battista Mombrini presenta "Intenzione di Pace

Originale installazione nel centro storico di Treviglio, in via Sangalli, con decine e decine di stendardi-quadri pendenti dall’alto e illustrati a colori: opera del noto pittore concittadino Battista Mombrini, sono esposti sotto il titolo di “Intenzione di pace“. Da anni Mombrini abitua i passanti a piedi in via Sangalli ad ammirare, alzando gli occhi, sue singolari installazioni d’arte su temi vari. Stavolta ha scelto il tema della pace, proponendolo attraverso il suo stile, con 3 principali elementi narrativi: una visione - sguardo veloce sulla città di Treviglio - visitata tramite i suoi campanili, segnali di armonia comunitaria - e due colombe libere in volo, segni antichi di pace. A.Po.