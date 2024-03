Incontri sui capolavori dell’Opera

I professori e i musicisti del Civico istituto musicale Giuseppe Zelioli propongono un corso di guida all’ascolto in quattro incontri dedicati ad alcuni capolavori di musica operistica e sinfonica di Ottocento e Novecento. In cattedra il musicologo Angelo Rusconi, mercoledì 3, 17 e 24 aprile e martedì 30 aprile alle 21 a Villa Gomes. Inoltre, venerdì 12 aprile alle 20, è possibile ascoltare due dei brani studiati in un concerto dal vivo all’auditorium di Milano, con viaggio in autobus. Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito del Civico istituto www.civicalecco.org o telefonare allo 0341 422782 dalle ore 14 alle 18.