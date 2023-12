Incivili ad Arquino nella piazzola verde

Noi non vogliamo la piazzola per il verde posta alle porte di Arquino. Questa la richiesta degli abitanti della frazione del Comune di Sondrio, apparsa nei giorni scorsi su alcuni post sui social. I residenti o, comunque, alcuni di loro si lamentano per i rifiuti depositati nella piazzola adibita a raccolta del verde. "È una vergogna – queste le parole nei post –. Noi non abbiamo bisogno di un’area per depositare il verde… vigne ad Arquino non ce ne sono. E ricordiamo che il giovedì e il sabato la piazzala Secam a Sondrio è aperta per depositare il verde. Noi vorremmo più ordine e pulizia. Non vogliamo quella piazzola, posta tra l’altro su una parte del sentiero Rusca". L’inciviltà della gente è palese e dalle foto postate si vedono sacchi e altro (non di certo del "verde") buttato nella piazzola. Tutto nonostante le segnalazioni al Comune, ai vigili urbani, all’ufficio tecnico e alla Secam.