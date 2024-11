Sondrio, incidenti stradali: guida in stato di ebbrezza ed eccesso di velocità le piaghe

Sondrio, 16 novembre 2024 – Diminuiscono gli incidenti stradali mortali (dai 13 dello scorso anno ai 4), ma anche quelli con feriti (da 426 a 268) e questa è senz’altro una buona notizia, non altrettanto si può dire invece dell’aumento delle infrazioni per guida in stato di ebbrezza, aumentate del 20%, di quelle per eccesso di velocità che fanno segnare addirittura un più 40% o per uso del telefono alla guida (+26%), comportamenti pericolosi per sé, ma potenzialmente anche per chi si incontra sulla propria strada.

Altro dato significativo di come al volante ci si metta con troppa leggerezza è quello che riguarda il ritiro delle patenti di guida, passato in provincia nel complesso dalle 598 del 2023 alle 742 dei primi nove mesi di quest’anno.

Tra le motivazioni principali il sorpasso pericoloso (da 111 a 183 i provvedimenti intrapresi dall’autorità competente), la guida senza cinture (triplicati i casi, da 7 a 21) fino ad arrivare alla guida in stato d’ebbrezza, una vera e propria piaga, che ha fatto registrare 440 infrazioni.

In aumento anche i casi di guida sotto effetto di sostanze o dopo aver assunto farmaci che tra gli effetti collaterali hanno quello di indurre sonnolenza o rallentare i riflessi.

Tutti aspetti di cui si è parlato ieri in Prefettura durante la presentazione dell’evento che si tiene stamane dalle 8 alle 13 in piazzale Bertacchi con l’intento di sensibilizzare sulla tematica dell’incidentalità stradale e in vista della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada che si celebra il 19 novembre.

Protagonisti i tanti attori che si muovono per prevenire gli incidenti e intervenire quando questi, purtroppo, si verificano. Riproposta in questa formula per il secondo anno, l’iniziativa è aperta a tutti, ma in particolare ai ragazzi.

Quest’anno sono stati invitati 177 studenti delle quarte dell’Itis Mattei, ragazzi dell’età nella quale in cui normalmente si inizia a studiare per la patente di guida dell’auto. La manifestazione gode del convinto patrocinio del Comune di Sondrio.

“Come amministrazione, volentieri abbiamo appoggiato l’iniziativa della Polizia stradale, oltreché di Aci, della Croce rossa, dei Vigili del Fuoco, di Areu e della nostra Polizia locale”, ha dichiarato l’assessore Lorena Rossatti, neo responsabile del Dipartimento sicurezza, protezione civile e Polizia locale all’interno di Anci Lombardia.