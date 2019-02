Ponte in Valtellina, 24 febbraio 2019 - E' di sei persone ferite, fortunatamente nessuno in maniera grave, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, domenica 24 febbraio, sulla statale 38 all'altezza della località Casacce, tra i territori comunali di Chiuro e Ponte in Valtellina. Si è trattato, da quanto appreso, di una carambola tra tre auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso i feriti, tra cui anche un bambino di 10 anni, tutti trasportati in ambulanza all'ospedale di Sondrio in codice verde. L'incidente stradale ha causato rallentamenti alla circolazione.

