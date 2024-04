In quota senza paura. A scuola di sicurezza con Meraldi e Compagnoni

La sicurezza in montagna è un aspetto importantissimo che non va assolutamente sottovalutato. Questo uno degli argomenti trattati nella serata di lunedì al cinema Excelsior di Sondrio alla quale hanno partecipato, come ospiti e relatori, Deborah Compagnoni, la più forte sciatrice italiana di tutti i tempi e icona dello sci nazionale e mondiale, e Eraldo Meraldi, guida alpina, nivologo, già previsore di valanghe dell’ARPA Lombardia.

Organizzata da Silvio Mevio, in collaborazione con Maurizio Gianola, presidente del Cras di Sondrio e con il patrocinio della sezione valtellinese del Club Alpino Italiano e della Fondazione Luigi Bombardieri di Sondrio, la serata, dal titolo Vivere la Montagna nella sua essenza, ha fatto registrare il sold out.

Prima di dare spazio al tecnico e guida alpina Eraldo Meraldi è salita sul palco Deborah Compagnoni che ha spiegato ai presenti il suo rapporto con la montagna. Il resto della serata è stato appannaggio della guida alpina Eraldo Meraldi.

"Dobbiamo riscoprire la bellezza della montagna nella sua globalità e interezza – ha detto Meraldi -, coi suoi silenzi che dicono molto e che fanno riflettere. Quando si è in montagna, in inverno ma anche in estate, dobbiamo essere consapevoli che ci stiamo inoltrando su terreni pieni di trabocchetti e quindi dobbiamo fare attenzione a tutte le indicazioni che ci possono fornire gli esperti. In inverno è essenziale conoscere perfettamente le condizioni del manto nevoso e seguire i bollettini (come quelli neve e valanghe che vengono emessi ogni giorno dagli enti preposti ndr). Il pericolo poi non lo si può azzerare, ma se si mettono in pratica tutti gli accorgimenti del caso si è già sulla buonissima strada per non finire nei guai.

Ognuno poi deve essere in grado di valutare singolarmente se poter effettuare un’escursione a piedi o con gli sci (scialpinismo o fuoripista ndr) in un determinato tratto.

In montagna si possono fare tante attività escursionistiche ma sempre seguendo delle regole, prestando la massima attenzione e facendosi magari consigliare da esperti".

Alla serata hanno presenziato anche illustri ospiti, amanti della montagna, tra i quali Maurizio Folini, Michele Barbero, Gianluca Maspes, Camillo Della Vedova, Gianpietro Scherini, Valerio Rebai e Ivan Murada.