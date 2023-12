Il tè dei nonni ha il sapore della solidarietà

Domani, mercoledì 6 dicembre alle 15 al maniero di Via Somalia, si terrà il tradizionale Tè degli anziani con tombolata. Come da tradizione la Contrada di San Bernardino, in collaborazione con la parrocchia e l’oratorio San Paolo, organizza ogni anno l’importante evento, che vuol essere un’opportunità di aggregazione, socializzazione e vicinanza per gli anziani del territorio. Un pomeriggio da passare in allegria e spensieratezza, divertendosi con una ricca tombolata, sorseggiando una calda tazza di tè. Sabato 16 dicembre si terrà invece la cena di Natale.