Il ritorno del Banff festival. L’avventura è al cinema

Il Banff Tour farà tappa a Morbegno. È infatti prevista per mercoledì 26 febbraio la tappa valtellinese del Banff Mountain Film Festival World Tour, il più grande tour mondiale di film di avventura. Giunto alla 13ª edizione, il Banff si prepara a coinvolgere il pubblico con un programma che porterà sugli schermi energia, bellezza ed emozione. Il Banff farà tappa a Morbegno, mercoledì 26 febbraio, al Cinema Pedretti, alle 20. L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Morbegno ed è organizzato. Il programma dell’edizione 2025 comprende una selezione di 7 opere, per circa 2 ore di proiezione, selezionate tra i finalisti all’omonimo Banff Centre Mountain Film Festival. Si parte da: “Dolomites“, mountain bike in solitaria con Kilian Bron, “Home from home“, uno sguardo intimo nelle vite e nei cuori di alcuni dei migliori free rider giapponesi al mondo. “Ice waterfalls“ con il kayakista professionista Aniol Serrasolses nelle isole Svalbard. “Keep it burning“ sulla seconda salita in libera di “Eternal Flame“ sulle Torri di Trango, “Sliding“: un’atleta sceglie di evitare le affollate piste da sci delle Alpi svizzere optando per una soluzione alternativa... a testa in giù. “Soul flyers – the longest line“ Fred Fugen, Vincent Cotte e Aurélien Chatard realizzano il volo in wingsuit più lungo della storia, sorvolando lo spettacolare paesaggio del Monte Bianco e infine “The streif“, Fabio Wibmer è tornato sulla neve. Questa volta si è imbattuto nei preparativi per la gara di sci più leggendaria del mondo: la Streif di Kitzbühel.