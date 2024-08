Il progetto contro le esondazioni. Si torna a scavare l’alveo dell’Adda

C’è il via libera della Regione per scavare nell’alveo dell’Adda e renderlo in grado di ricevere l’acqua in accesso, scongiurando pericolose esondazioni in caso di nuove alluvioni. L’intervento si concentrerà in località ’Le Prese’, tra Bormio e Sondalo. "Abbiamo approvato il primo ‘Programma di gestione dei sedimenti di Regione Lombardia’ - spiega l’assessore alla Montagna, Massimo Sertori -, che renderà possibile l’intervento di risezionamento di un alveo sovralluvionato. Il nostro obiettivo è la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico per le zone di fondovalle fortemente antropizzate e interessate da fenomeni di trasporto solido". L’area è stata considerata al più alto rischio a livello regionale. Una sperimentazione che potrà essere ripetuta in altre località.

"L’estrazione di materiali dagli alvei in aree ben localizzate e circoscritte dall’autorità idraulica - prosegue l’assessore - costituisce infatti un intervento di manutenzione e regimazione del corso d’acqua a titolo non oneroso per la Regione. Ma con assoluti benefici per il territorio, i cittadini e le realtà economiche e preparandoci a contrastare, e ovviamente mitigare negli effetti, anche i sempre più frequenti eventi climatici". I primi beneficiari dell’intervento saranno gli abitanti dei paesi attraversati dal fiume. Dall’alveo del fiume verranno estratte sabbia, ghiaia e pietre.

"Si tratta di un intervento di manutenzione - conclude Sartori -. Il programma approvato promuove la sicurezza del territorio, anche l’Autorità Distrettuale del Fiume Po ha definito la situazione di ’particolare emergenza’. Le imprese interessate all’estrazione e all’utilizzo dei materiali saranno invitate a gare pubbliche per la realizzazione degli interventi di risezionamento del corso d’acqua, secondo quanto previsto nei progetti dell’autorità Idraulica". Red. Son.