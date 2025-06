Il ponte dei sospiri non chiude

MoroniÈ giugno. L’estate è arrivata e con l’estate ... i lavori di modernizzazione della rete ferroviaria e della metropolitana milanese. Ogni mattina il nostro Pendolare si avvia verso l’ufficio sperando che nessun intoppo interferisca con il suo viaggio. La metro di Milano ha deciso di celebrare l’estate con un puzzle urbano: ogni settimana un tratto chiude “per lavori urgenti“. Il risultato? Più che una metropolitana, sembra un videogioco a livelli e ogni fermata è un boss da sconfiggere. Come se non bastasse, il nostro Pendolare affronta due-tre scioperi al mese. Sindacati divisi, motivazioni vaghe, ma un messaggio chiaro: "è così, non puoi farci nulla!". Il vero colpo di grazia arriverà tra il 21 luglio e il 28 agosto, quando il ponte di Bressana verrà chiuso totalmente sia per la parte stradale, sia per quella ferroviaria. Attualmente aperto a senso unico alternato, il ponte è uno snodo vitale: la sua chiusura significa deviazioni chilometriche, traffico problematico, zero treni per Milano su molte linee e... nuovi livelli di stress. Perché, a differenza delle fiabe, non tutti possono permettersi in agosto cinque settimane di ferie. Eppure, nonostante il servizio sia ridotto, alternativo, a tratti immaginario, il costo dell’abbonamento resta invariato. Un gesto d’amore coerente, come un partner che ti lascia ma continua a mandarti il conto della cena. Ma il pendolare resiste, non molla perché sa che prima o poi torneranno i treni, la metro riaprirà, il ponte sarà di nuovo percorribile.Simona Vercesi, PaviaUn ponte non chiuderà mai: il ponte dei Sospiri. Non il famoso ponte di Venezia, ma il ponte costruito ogni giorno dai sospiri dei pendolari.mail: gabrielemoroni51@gmail.com