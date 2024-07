Il patto della bellezza. Fiori curati dai negozi

La via Santa Barbara si colora grazie ai commercianti sostenuti da Comune e da Bormio Servizi. Una località turistica come Bormio, una delle mete più apprezzate tra quelle presenti nella ricca offerta valtellinese, non può prescindere dalla bellezza e dal decoro urbano. Quello realizzato in paese è un esempio di sinergia tra pubblico e privato che potrebbe essere imitato anche da altre località, diventando un circolo virtuoso. L’esito è ben visibile agli occhi di chi percorre la via Santa Barbara, nel centro del paese: colore, decoro e cura. È l’effetto delle fioriere riempite di gerani appena installate sui pali dell’illuminazione pubblica ad accompagnare il passeggio e lo shopping di residenti e turisti. Sono stati i commercianti che gestiscono i negozi lungo la via a prendere l’iniziativa e a raccogliere fondi per finanziarla, a scegliere i vasi e i fiori più adatti, nelle fogge e nei colori che meglio si adattano al contesto, quindi si sono rivolti al Comune che, a sua volta, ha coinvolto Bormio Servizi quale braccio operativo per occuparsi prima dell’installazione quindi della manutenzione e dell’irrigazione, affinché i fiori si mantengano per tutta la stagione. "Il risultato di questa collaborazione è lì da vedere - sottolinea il sindaco Silvia Cavazzi -: i fiori cambiano l’aspetto delle vie e creano una bella atmosfera. Siamo grati ai promotori di questa iniziativa e ci auguriamo che questo modello di collaborazione sia replicato in altre vie del paese: come amministrazione comunale saremo pronti a sostenere gli operatori intenzionati ad abbellire Bormio".

Un auspicio condiviso dal presidente di Bormio Servizi Matteo Bonfà. "Complimenti ai commercianti per la bella idea e per la determinazione nel realizzarla: noi ci siamo occupati dell’installazione e garantiremo la manutenzione affinché il risultato si mantenga nel tempo. Vogliamo ringraziare Agribormio, Brielli, Flora Bormio, Enjoy Bormio, Lord Byron, La Bauttega di Bormio, Lumina, Residence Lord Byron, Sosio Tipografia, Sottovento".