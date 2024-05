Il parco botanico della dimora storica fiorisce d’ortensie e iniziative per tutti Il parco botanico di Villa del Grumello ospita una vasta collezione di ortensie rare. Per celebrarle, l'associazione organizza una giornata di iniziative il 2 giugno, con passeggiate botaniche, laboratori per bambini e un mercatino diffuso nel parco. Maggiori dettagli su www.villadelgrumello.it.