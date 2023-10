Il Museo del Ciclismo del Ghisallo chiude con Oliver Zaugg e Pellizzari

Ultimi giorni per visitare il Museo del Ciclismo del Ghisallo

che rimarrà aperto fino al 1° novembre compreso, per poi

chiudere e riaprire la primavera prossima. "È stato un anno bellissimo – spiega la direttrice Carola Gentilini – Chiudiamo

per ritrovarci a marzo, nella diciottesima stagione del Museo

del Ciclismo, inaugurato il 16 ottobre del 2006". Prima di chiudere per la pausa invernale il Museo si regala un evento, in programma questa mattina, con il campione di ciclismo svizzero Oliver Zaugg (nella foto), vincitore del Giro di Lombardia 2016, e l’autore storyteller Giacomo Pellizzari, in arte “Ciclista Pericoloso“,

per un’ascensione in bici da Bellagio fino al Ghisallo per scoprire tutti i segreti e le curiosità del percorso divenuto una delle pietre miliari della storia del ciclismo. Fino a mercoledì si potranno poi visitare le collezioni del Museo, dalle 9.30 alle 17.30.