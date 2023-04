Il mondo delle professioni in campo per sostenere Scaramellini

Nei giorni scorsi è stata presentata la lista di Fratelli d’Italia, in appoggio alla candidatura a sindaco di Marco Scaramellini.

"Collaborare con un sindaco capace come Scaramellini è stata un’ottima esperienza. Sempre pronto al dialogo", ha detto il consigliere uscente Simone Del Marco. "Abbiamo dimostrato come lavoriamo. E ora stiamo operando uniti all’elaborazione del nuovo programma, facendo squadra con tutti i gruppi che mi sostengono e facendo sintesi", ha affermato Scaramellini. "È una lista eterogenea quella di Fratelli d’Italia, con tante professionalità - ha rilevato il parlamentare Alessio Butti con il collega Umberto Maerna - e sapremo fare bene". È intervenuto pure il ministro allo Sport, Andrea Abodi: "La città punta a un Palasport che non avrà solo la declinazione del ghiaccio". Abodi ha parlato pure di opere olimpiche in Valle. La lista: Lidia Amato (ragioniera), Roberto Bargone (operatore Areu), Barbara Bellini (aiuto cuoca), Davide Bettini (imprenditore), Gianfranco Bordoni (professore), Marco Bruseghini (operaio), Isidoro Castiglione (tirocinante psicologo), Daniela Colombera (professoressa), Claudio Conti (operaio), Greta Daziani (parrucchiera), Simone Del Marco (libero professionista), Dylan Della Valle (praticante legale), Roberto Franceschini (pensionato), Cristina Gerosa (avvocato), Cristina Gulluà (avvocato), Dajlan Kola (imprenditore edile), Francesco Leggieri (professore), William Limuti (avvocato), Fausto Martinelli (bancario), Roberto Minella (gestore attività extra alberghiera), Giovanna Nardella (professoressa), Ivette Maria Perez (operatore sanitario), Federica Piasini (geometra), Corrado Pini (avvocato), Albana Qerreti (operatore sanitario), Monica Recina (casalinga), Francesco Romualdi (avvocato), Aaron Rovedatti (universitario), Giacinto Scorza Giacinto (funzionario), Alfredo Vanotti (architetto), Mauro Verga (pensionato), Alberto Volonté (ragioniere). Michele Pusterla