Il Greensleeves . Gospel Choir nella parrocchiale

Inizio anno a ritmo di musica gospel nella Piccola perla del Lario. Martedì 2 gennaio alle 21, nella chiesa parrocchiale di Varenna, i musicisti del Greensleeves Gospel Choir si esibiscono per il primo concerto dell’anno. L’ingresso è gratuito e libero, per residenti e turisti. I musicisti del Greensleeves Gospel Choir si esibiscono dal 1992, diretti dal maestro Fausto Caravati. Hanno già partecipato a mille concerti in chiese, teatri e piazze in Italia e all’estero. Hanno cantato anche in Vaticano nel 2019 per papa Francesco e hanno accompagnato più volte Ancrea Bocelli.