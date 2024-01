“Il Duomo d’arte e di luce“ nei disegni di Pozzoni e Testoni

“Il Duomo di Como d’arte e di luce“ è la mostra di Carlo Pozzoni e Wolfango Testoni, curata da Luigi Cavadini, che si inaugura domani alle 18 alla galleria The Art Company Como, in via Borgovico 163, nel cortile interno. "Due le letture, due i mezzi espressivi, due gli artisti – spiega il curatore – Wolfango Testoni da una parte, con i disegni e gli acquerelli realizzati in presa diretta, dentro e fuori l’edificio, e dall’altra Carlo Pozzoni, con le fotografie che indagano soprattutto l’interno della cattedrale approfittando esclusivamente della luce naturale che penetra dalle finestre e che lentamente, ma non troppo, la percorre".

L’esposizione prosegue fino al 1° marzo da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18.30, sabato su appuntamento al 335.8095646.

"Intriganti – prosegue Cavadini – sono i risultati della loro originale visione di un monumento che si presta a infinite indagini, ricco com’è di elementi d’architettura, d’arte e di spiritualità, ma anche aperto a una interpretazione personale e creativa. Le opere esposte sono frutto di due ricerche indipendenti: i due autori si sono solo incrociati in quel loro autonomo dialogo con il Duomo, senza immaginare quel confronto diretto che ora qui va in scena. Un duplice pensiero che trova da una parte momenti di riflessione comune e dall’altra un’occasione di rinforzo reciproco".Pa.Pi.