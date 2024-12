Il coro Desdacia raccoglie fondi. Concerto benefico in parrocchia

Dare il proprio contributo alle associazioni che si occupano di chi è in difficoltà è nel dna del coro Desdacia Città di Sondrio diretto dal maestro Diego Ceruti. La compagine offrirà il primo concerto del 2025 a favore di Univale onlus che opera in provincia dal 1990. L’associazione presieduta da Maria Pia Pasini segue i malati oncologici e le loro famiglie dal primo insorgere della malattia e li accompagna durante il percorso verso la guarigione con azioni concrete e mettendo a disposizione dei malati in day hospital e di chi li assiste i quattro monolocali di Casa Fabrizio. Di fronte a tanto impegno, il coro Desdacia intende fare la propria parte, come già in precedenza per i malati di Alzheimer e per AISla sezione di Sondrio.

Per chi desideri iniziare l’anno nuovo con una buona azione, l’appuntamento da non perdere è quello di sabato alle 21 nella chiesa del Sacro Cuore a Sondrio con il concerto Voci d’Epifania. Per dare maggior risalto all’evento, è stato invitato anche il coro Monti Verdi di Tirano, diretto da Tamara della Vedova. Il programma di sala, visto il periodo liturgico che stiamo vivendo, prevede l’esecuzione di alcuni canti legati al Natale, ma anche altri di musica sacra e della tradizione popolare nazionale e internazionale. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione Univale onlus del capoluogo.

Sara Baldini