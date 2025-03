Il Comune dice "no" alle guerre

Il Comune di Prata Camportaccio è il primo, in provincia di Sondrio, ad aderire alla campagna denominata "R1pud1a" lanciata da Emergency. Uno striscione è stato appeso fuori dal municipio e presto verranno attivate ulteriori iniziative, soprattutto con le scuole, ma non solo, per promuovere sempre di più la cultura della pace. "Siamo orgogliosi - dice il sindaco Antonio Venezia - di aderire a questa campagna così importante. Ci tenevamo particolarmente, sia per la sua rilevanza in sé, che per onorare la nostra concittadina Silvia Longatti (foto), scomparsa improvvisamente un anno fa e che faceva parte proprio di Emergency". "Ringraziamo l’amministrazione per aver voluto aderire alla campagna" dicono dal Gruppo Volontari Emergency Valchiavenna.